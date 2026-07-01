Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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01.07.2026 09:11:50
Infineon erhält weitere renommierte Auszeichnung für herausragende Investor Relations-Arbeit
München, 1. Juli 2026 Die Infineon Technologies AG hat für ihre Investorenkommunikation mehrere Auszeichnungen gewonnen. Beim Deutschen Investor Relations Preis des DIRK Deutscher Investor Relations Verband sicherte sich das Infineon-IR-Team erstmals Platz eins für die beste IR-Arbeit aller DAX 40-Unternehmen, gemeinsam mit der Siemens Energy AG. Jeweils dritte Plätze belegte Infineon außerdem in den Kategorien Beste ESG-Kommunikation eines Unternehmens und Beste IR-Kommunikation eines Head of IR. Die zuletzt genannte Auszeichnung gilt Alexander Foltin, Head of Finance, Treasury & IR, der den Preis bei der Verleihung am 30. Juni in Frankfurt gemeinsam mit Finanzvorstand Dr. Sven Schneider entgegennahm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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