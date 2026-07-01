Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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01.07.2026 09:11:50

Infineon erhält weitere renommierte Auszeichnung für herausragende Investor Relations-Arbeit

München, 1. Juli 2026  Die Infineon Technologies AG hat für ihre Investorenkommunikation mehrere Auszeichnungen gewonnen. Beim Deutschen Investor Relations Preis des DIRK  Deutscher Investor Relations Verband  sicherte sich das Infineon-IR-Team erstmals Platz eins für die beste IR-Arbeit aller DAX 40-Unternehmen, gemeinsam mit der Siemens Energy AG. Jeweils dritte Plätze belegte Infineon außerdem in den Kategorien Beste ESG-Kommunikation eines Unternehmens und Beste IR-Kommunikation eines Head of IR. Die zuletzt genannte Auszeichnung gilt Alexander Foltin, Head of Finance, Treasury & IR, der den Preis bei der Verleihung am 30. Juni in Frankfurt gemeinsam mit Finanzvorstand Dr. Sven Schneider entgegennahm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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