Infineon erhöht Prognose für 2. Quartal und Geschäftsjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon hat dank einer guten Geschäftsentwicklung in den Bereichen Automobil und Industrie die Erwartungen für das zweite Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2022/23 erhöht. Für das noch laufende zweite Quartal per Ende März rechnet der DAX-Konzern laut Mitteilung nun mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Bisher wurden rund 3,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Angesichts des höheren Umsatzes, positiver Preis- und Mix-Effekte sowie einer besser als vorhergesagten Entwicklung der Energiekosten soll die Segmentergebnismarge im hohen 20er-Prozentsatz liegen - verglichen mit dem ursprünglich prognostizierten Niveau von rund 25 Prozent.

Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet die Infineon Technologies AG nun einen Konzernumsatz deutlich über den bisher erwarteten 15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro). Entsprechend soll es eine "positive Wirkung" auf die Segmentergebnismarge für das gesamte Geschäftsjahr geben. Basis der Schätzung ist ein USD/EUR-Wechselkurs von 1,05.

March 28, 2023