Infineon Aktie

Infineon ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 14:31:32

Infineon ermöglicht Entwicklung von Fahrzeugcomputern für automatisiertes Fahren und digitale Cockpits auf Basis von Qualcomm Snapdragon Ride

München, 2. November 2026  Die Infineon Technologies AG will gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. die Entwicklung und Einführung zentraler Fahrzeugcomputer in softwaredefinierten Fahrzeugen (software-defined vehicles, SDVs) beschleunigen. Die Unternehmen haben eine Technologievereinbarung über ein mikrocontrollerbasiertes Designkonzept geschlossen, das die Snapdragon Ride Referenzplattformen von Qualcomm Technologies für Hochleistungscomputing und künstliche Intelligenz im Fahrzeug als Subsystem ergänzt. Durch die Zusammenarbeit verbinden sie den Plattformansatz und die leistungsstarken System-on-Chip-Rechenbausteine (SoCs) von Qualcomm Technologies mit der Hard- und Software-Expertise von Infineon in den Bereichen Sicherheitsmanagement, Konnektivität und Datenspeicher und erweitern so das Snapdragon Ride Ökosystem. Dies ebnet den Weg für eine schnellere Einführung von Fahrzeugcomputern, die automatisiertes Fahren und digitale Cockpitlösungen auf einer Rechnerplattform vereinen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
12:27 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 52,55 3,42% Infineon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen