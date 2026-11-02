Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
02.11.2026 14:31:32
Infineon ermöglicht Entwicklung von Fahrzeugcomputern für automatisiertes Fahren und digitale Cockpits auf Basis von Qualcomm Snapdragon Ride
München, 2. November 2026 Die Infineon Technologies AG will gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. die Entwicklung und Einführung zentraler Fahrzeugcomputer in softwaredefinierten Fahrzeugen (software-defined vehicles, SDVs) beschleunigen. Die Unternehmen haben eine Technologievereinbarung über ein mikrocontrollerbasiertes Designkonzept geschlossen, das die Snapdragon Ride Referenzplattformen von Qualcomm Technologies für Hochleistungscomputing und künstliche Intelligenz im Fahrzeug als Subsystem ergänzt. Durch die Zusammenarbeit verbinden sie den Plattformansatz und die leistungsstarken System-on-Chip-Rechenbausteine (SoCs) von Qualcomm Technologies mit der Hard- und Software-Expertise von Infineon in den Bereichen Sicherheitsmanagement, Konnektivität und Datenspeicher und erweitern so das Snapdragon Ride Ökosystem. Dies ebnet den Weg für eine schnellere Einführung von Fahrzeugcomputern, die automatisiertes Fahren und digitale Cockpitlösungen auf einer Rechnerplattform vereinen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|52,55
|3,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.