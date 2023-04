Infineon ermöglicht innovative Lösung für zweites Leben von E-Auto-Batterien

München, 27. April 2023 — Mit MOSFETs der Infineon Technologies AG ermöglicht die STABL Energy GmbH stationäre Energiespeicher aus ausgedienten E-Auto-Batterien. Erste Pilotsysteme sind bereits in Deutschland und der Schweiz in Betrieb genommen worden. Der besondere Vorteil der STABL-Lösung: Sie kann ausrangierte Batterien mit unterschiedlichen Restkapazitäten auch in größeren Stückzahlen ohne zentralen Wechselrichter ans öffentliche Stromnetz anschließen.