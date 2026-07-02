Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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02.07.2026 10:00:00

Infineon eröffnet 5-Milliarden-Euro-Chipfabrik in Dresden

Die „Smart Power Fab“ ist eines der weltgrößten Fertigungswerke für Leistungshalbleiter, die in Netzteilen, E-Autos, Wechselrichtern und Servern stecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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