Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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02.07.2026 10:00:00
Infineon eröffnet 5-Milliarden-Euro-Chipfabrik in Dresden
Die „Smart Power Fab“ ist eines der weltgrößten Fertigungswerke für Leistungshalbleiter, die in Netzteilen, E-Autos, Wechselrichtern und Servern stecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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