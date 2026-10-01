Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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01.10.2026 09:31:33
Infineon eröffnet neuen Backend-Fertigungsstandort in Thailand und schafft damit resiliente Kapazitäten für künftiges Wachstum
Bangkok, Thailand, 1. Oktober 2026 Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat gemeinsam mit Anutin Charnvirakul, Premierminister von Thailand, und Alexander Gorski, Chief Operations Officer und Mitglied des Vorstands von Infineon, einen neuen Backend-Fertigungsstandort in Bangkok, Samut Prakan, offiziell eröffnet. Der Standort stärkt und diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk des Unternehmens weiter und schafft damit zusätzliche Kapazitäten für künftiges Wachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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