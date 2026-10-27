Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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27.10.2026 08:51:32
Infineon errichtet in Europa weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf 300-Millimeter-Wafern
München, Deutschland / Wien, Österreich 27. Oktober 2026 Die Infineon Technologies AG baut die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleiter der neuesten Generation auf 300-Millimeter-Wafern auf. Im Rahmen des Projekts investiert Infineon bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in bestehende Reinraumflächen am Standort Villach. Die gleichzeitige Nutzung der vorhandenen sowie modernisierten Infrastruktur ermöglicht einen besonders effizienten und kosteneffektiven Ausbau der Fertigungskapazitäten. Der Produktionsstart ist für Ende 2027 vorgesehen. Mit dieser Investition adressiert Infineon die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Stromversorgungslösungen. Galliumnitrid ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen in zahlreichen Applikationen wie KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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