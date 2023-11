Infineon erweitert Angebot an strahlenfesten asynchronen statischen RAMs mit integrierter ECC für den Weltraum und andere extreme Umgebungen

München – 14. November 2023 – Edge Computing und Inferenzen in Satelliten ermöglichen Datenanalyse und Entscheidungsfindung nahezu in Echtzeit. Da die Zahl der vernetzten Geräte und die von ihnen erzeugten Datenmengen ständig zunehmen, werden solche Funktionen immer wichtiger. Infineon Memory Solutions LLC, ein Unternehmen der Infineon Technologies AG, hat deshalb neue strahlenfeste (rad hard) asynchrone statische RAMs mit der patentierten RADSTOP™-Technologie von Infineon auf den Markt gebracht. Die neuen Produkte sind für den Einsatz in der Raumfahrt und anderen rauen Umgebungen konzipiert, in denen hohe Zuverlässigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel