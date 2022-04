Infineon erweitert Backend-Fertigung in Indonesien

München, Deutschland, und Batam, Indonesien – 12. April 2022 – Die Infineon Technologies AG baut den Backend-Fertigungsstandort in Indonesien weiter aus: PT Infineon Technologies Batam wird hierfür Werksgebäude von PT Unisem kaufen, einem Unternehmen der Unisem Group. Das Gelände liegt nahe der bestehenden Backend-Fertigungsstätte von Infineon in Batam. Voll ausgebaut, werden die Gebäude die Produktionsfläche am Standort verdoppeln. Im Zuge dieser Expansion wird das Werk in Batam einen noch stärkeren Fokus auf Montage und Test von Chips für die Automobilindustrie setzen.