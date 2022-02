Infineon erweitert NFC-IP- und Technologie-Portfolio und baut führende Position auf dem IoT-Markt weiter aus

München – 9. Februar 2022 – Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme eines NFC-Patentportfolios von France Brevets und Verimatrix abgeschlossen. Damit ist das Unternehmen nun alleiniger Eigentümer des Portfolios, das aus fast 300 Patenten für verschiedene Länder besteht. Alle Patente beziehen sich auf NFC-Technologien (Nahfeldkommunikation; Near Field Communication): zum einen Technologien, die in einen integrierten Schaltkreis (IC) eingebettet sind, wie Active Load Modulation (ALM), zum anderen Technologien, die die Anwenderfreundlichkeit von NFC verbessern. Bisher wurde das Patentportfolio von France Brevets vermarktet, mittlerweile ist es vollständig in die Patentverwaltung von Infineon integriert.