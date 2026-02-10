Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
10.02.2026 10:21:32
Infineon GaN Insights 2026: Technologische Innovationen ebnen Weg für GaN-Wachstum in Leistungshalbleitern
Galliumnitrid-Markt bis 2030 bei rund 3 Milliarden US-Dollar; jährliche Wachstumsrate (CAGR) 44 ProzentInnovations-Fortschritte durch Hochvolt-GaN-Bidirektionalschalter von Infineon mit revolutionärem Common-Drain-Design und Double-Gate-StrukturGaN-Leistungshalbleiter erschließen neue Anwendungen, darunter KI, Robotik und QuantencomputingMünchen, 10. Februar 2026 Die Leistungselektronik befindet sich im Wandel, angetrieben von der zunehmenden Verbreitung von Halbleiterlösungen auf Basis von Galliumnitrid (GaN). Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern und IoT, hat heute die jährlichen GaN Insights 2026 veröffentlicht und gibt darin einen fundierten Überblick zu GaN-Technologie, Anwendungen und Zukunftsaussichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)