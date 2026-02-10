Infineon Aktie

Infineon

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

10.02.2026 10:21:32

Infineon GaN Insights 2026: Technologische Innovationen ebnen Weg für GaN-Wachstum in Leistungshalbleitern

Galliumnitrid-Markt bis 2030 bei rund 3 Milliarden US-Dollar; jährliche Wachstumsrate (CAGR) 44 ProzentInnovations-Fortschritte durch Hochvolt-GaN-Bidirektionalschalter von Infineon mit revolutionärem Common-Drain-Design und Double-Gate-StrukturGaN-Leistungshalbleiter erschließen neue Anwendungen, darunter KI, Robotik und QuantencomputingMünchen, 10. Februar 2026  Die Leistungselektronik befindet sich im Wandel, angetrieben von der zunehmenden Verbreitung von Halbleiterlösungen auf Basis von Galliumnitrid (GaN). Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern und IoT, hat heute die jährlichen GaN Insights 2026 veröffentlicht und gibt darin einen fundierten Überblick zu GaN-Technologie, Anwendungen und Zukunftsaussichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Nachrichten zu Infineon AG

