Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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04.05.2026 10:01:39

Infineon gehört erneut zu den nachhaltigsten Unternehmen weltweit

München, Deutschland -- 4. Mai 2026 -- Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein führender Anbieter von Leistungshalbleitern, ist in die Dow Jones Best-in-Class Indizes Global und Europe aufgenommen worden. Dies gab S&P Dow Jones Indices am Freitag in New York bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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