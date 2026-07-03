Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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03.07.2026 15:31:27
Infineon gewinnt erneut Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience
München 03.07.2026 Das Landgericht München I hat heute in einem weiteren Patentverletzungsverfahren zwischen Infineon Technologies und Innoscience im Bereich der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie zugunsten von Infineon entschieden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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