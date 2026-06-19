Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
19.06.2026 12:31:25
Infineon gewinnt IR Impact Awards für beste Investor-Relations-Arbeit und besten Investor Relations Officer in Europa
München, 19. Juni 2026 Das Investor-Relations-Team (IR) der Infineon Technologies AG hat bei den IR Impact Awards Europe 2026 in mehreren zentralen Kategorien den ersten Platz gewonnen. In der Kategorie Best Overall Investor Relations (large cap) setzte sich das Team von Alexander Foltin, Head of Finance, Treasury & Investor Relations, an die Spitzenposition. Darüber hinaus erhielten Alexander Foltin und Daniel Györy, Team Lead Investor Relations, gemeinsam die Auszeichnung als Best Investor Relations Officer (large cap).Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29