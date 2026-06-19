Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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19.06.2026 12:31:25

Infineon gewinnt IR Impact Awards für beste Investor-Relations-Arbeit und besten Investor Relations Officer in Europa

München, 19. Juni 2026  Das Investor-Relations-Team (IR) der Infineon Technologies AG hat bei den IR Impact Awards  Europe 2026 in mehreren zentralen Kategorien den ersten Platz gewonnen. In der Kategorie Best Overall Investor Relations (large cap) setzte sich das Team von Alexander Foltin, Head of Finance, Treasury & Investor Relations, an die Spitzenposition. Darüber hinaus erhielten Alexander Foltin und Daniel Györy, Team Lead Investor Relations, gemeinsam die Auszeichnung als Best Investor Relations Officer (large cap).Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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