Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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08.07.2026 18:32:00

Infineon hätte gern ein TSMC-Werk für feinste Chipstrukturen in Deutschland

Der Stein für ein zweites deutsches TSMC-Halbleiterwerk gerät ins Rollen. Infineon wünscht sich konkret eine Möglichkeit für modernste Strukturbreiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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