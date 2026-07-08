Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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08.07.2026 18:32:00
Infineon hätte gern ein TSMC-Werk für feinste Chipstrukturen in Deutschland
Der Stein für ein zweites deutsches TSMC-Halbleiterwerk gerät ins Rollen. Infineon wünscht sich konkret eine Möglichkeit für modernste Strukturbreiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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