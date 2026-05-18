Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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18.05.2026 11:00:00
Infineon-Halbleiterfabrik in Dresden: In der Chip-Festung
Der Halbleiterkonzern Infineon ist fast fertig mit dem Bau seiner Fabrik in Dresden. Gut für Deutschland, sagen die einen. Schlecht für die Steuerzahler, sagen die anderen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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