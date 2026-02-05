|
Infineon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Infineon äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,180 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,66 Milliarden EUR – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,42 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,335 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,63 Milliarden EUR geschätzt worden war.
