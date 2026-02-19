Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
19.02.2026 16:21:32
Infineon-Hauptversammlung beschließt stabile Dividende von 0,35 Euro je Aktie / Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet
München, Deutschland 19. Februar 2026 Die Infineon Technologies AG hat ihre 26. Ordentliche Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung fand in Präsenz in München statt und wurde zudem öffentlich auf der Unternehmenswebsite übertragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
