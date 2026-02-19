Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 16:21:32

Infineon-Hauptversammlung beschließt stabile Dividende von 0,35 Euro je Aktie / Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

München, Deutschland  19. Februar 2026  Die Infineon Technologies AG hat ihre 26. Ordentliche Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung fand in Präsenz in München statt und wurde zudem öffentlich auf der Unternehmenswebsite übertragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten