Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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31.08.2026 10:21:26
Infineon HiRel-Halbleiterlösungen unterstützen erfolgreichen Start des NASA Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskops
München, 31. August 2026 Strahlungsgehärtete HiRel (high reliability)-Halbleiter der Infineon Technologies AG sind an Bord des Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskops, das vom Kennedy Space Center in Florida aus erfolgreich ins All gestartet ist und damit eine neue Ära der Weltraumforschung einläutet. Das Roman-Weltraumteleskop wird zum zweiten Lagrangepunkt (L2) des Erde-Sonne-Systems reisen, über 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. An dieser Orbitalposition liegt auch das James Webb Space Telescope, von wo aus stabile Gravitationsbedingungen und ein ungehinderter Blick auf weite Teile des Himmels das wissenschaftliche Programm der Mission unterstützen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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