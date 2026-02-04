US-Dollar - Neo

0,3087
 NEO
-0,0064
-2,03 %
NEO - USD
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
NEO/USD
>
04.02.2026 07:35:38

Infineon investiert mehr in KI-Boom

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon erhöht angesichts des Booms im Geschäft mit künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr seine Investitionen kräftig. Damit soll der Ausbau von Fertigungskapazitäten für die Stromversorgungen von KI-Rechenzentren vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Geplant sind nun für 2025/26 (per Ende September) insgesamt 2,7 Milliarden Euro an Investitionen und damit 500 Millionen mehr als zunächst vorgesehen.

Infineon erwartet für das laufende Jahr weiter einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro in diesem Bereich, für das Geschäftsjahr 2027 sollen die Erlöse auf 2,5 Milliarden Euro steigen. Der Konzern verzeichnete auch im ersten Geschäftsquartal eine dynamische Nachfrage bei KI, während das Marktumfeld ansonsten verhalten blieb. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorquartal um sieben Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro. Die von Analysten viel beachtete Marge für das operative Geschäft (Segmentergebnis-Marge) sank um 0,3 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent, fiel aber damit besser aus, als von Analysten zuvor erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Infineon./nas/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen