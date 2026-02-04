Infineon investiert mehr in KI-Boom

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon erhöht angesichts des Booms im Geschäft mit künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr seine Investitionen kräftig. Damit soll der Ausbau von Fertigungskapazitäten für die Stromversorgungen von KI-Rechenzentren vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Geplant sind nun für 2025/26 (per Ende September) insgesamt 2,7 Milliarden Euro an Investitionen und damit 500 Millionen mehr als zunächst vorgesehen.

Infineon erwartet für das laufende Jahr weiter einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro in diesem Bereich, für das Geschäftsjahr 2027 sollen die Erlöse auf 2,5 Milliarden Euro steigen. Der Konzern verzeichnete auch im ersten Geschäftsquartal eine dynamische Nachfrage bei KI, während das Marktumfeld ansonsten verhalten blieb. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorquartal um sieben Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro. Die von Analysten viel beachtete Marge für das operative Geschäft (Segmentergebnis-Marge) sank um 0,3 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent, fiel aber damit besser aus, als von Analysten zuvor erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Infineon./nas/stk