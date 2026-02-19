Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

19.02.2026 09:21:25

Infineon kündigt Vertragsverlängerung für Jochen Hanebeck und Sven Schneider an

Neubiberg  19. Februar 2026  Die Infineon Technologies AG beabsichtigt, vorzeitig die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Jochen Hanebeck sowie des Finanzvorstands Dr. Sven Schneider zu verlängern. Der Vertrag von Jochen Hanebeck soll demnach bis Ende März 2032 verlängert werden, der Vertrag von Dr. Sven Schneider bis Ende April 2032. Die Verträge wären planmäßig am 1. April 2027 bzw. am 1. Mai 2027 ausgelaufen. Der offizielle Beschluss des Aufsichtsrats soll im Mai erfolgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
