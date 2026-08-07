Infineon legte Quartalsergebnis vor

Infineon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,230 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4,17 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,447 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,14 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at