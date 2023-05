Infineon leitet europäisches Forschungsprojekt zur Industrie 5.0 für mehr Nachhaltigkeit und Resilienz der europäischen Fertigung

München, 15. Mai 2023 – Die Infineon Technologies AG übernimmt Leitung und Koordination des breit angelegten europäischen Forschungsprojekts AIMS5.0 („Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry 5.0“). Mit Hilfe von Hardware und Software-basierter Künstlicher Intelligenz soll der Ressourcenverbrauch in der Fertigung verbessert und gleichzeitig die Produktqualität erhöht werden. Ziel ist es darüber hinaus, Resilienz, Lieferkettenoptimierung sowie Time-to-Market zu verbessern, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa zu stärken.