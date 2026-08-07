Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Branchenwerte 07.08.2026 11:39:38

Infineon, Micron, NVIDIA & Co: Chipsektor legt am Freitag erneut deutlich zu

Infineon, Micron, NVIDIA & Co: Chipsektor legt am Freitag erneut deutlich zu

Im europäischen und amerikanischen Chipsektor gibt es am Freitag einen erneuten Erholungsschub.

Auch wenn zuvor Branchenwerte in Asien wie SK hynix unter anhaltender Nervosität litten, ging es hierzulande für die Titel von Infineon via XETRA um 3,6 Prozent nach oben. Hilfreich sind dabei deutliche Kursgewinne, die sich in New York nach Zahlen bei Microchip Technology anbahnen.

Auch die Aktien europäischer Branchenausrüster zogen wieder an. Während AIXTRON im MDAX um 2,5 Prozent stiegen, legten SUSS MicroTec um etwa 5 Prozent zu. Die SUSS-Titel profitierten von zwei Analystenempfehlungen. Zum Kauf raten die Deutsche Bank sowie Warburg Research.

Titel wie Infineon hatten sich zuletzt wieder schwerer getan auf ihrem Erholungskurs, der Ende Juli gemeinsam mit einer Rally an der US-Technologiebörse Nasdaq begonnen hatte. Diese verlief zunächst schwungvoll, doch jüngste Rückmeldungen auf Quartalsberichte bedeutender Tech-Unternehmen aus den USA waren dann wieder durchwachsener ausgefallen.

Gutes zu berichten hatte nun Microchip Technology, denn das US-Halbleiterunternehmen kehrte im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurück und gab einen Ausblick, der über den Erwartungen lag. Vorbörslich in New York ging es für die Aktien um 9 Prozent nach oben. Auch andere US-Werte wie Micron Technology, Marvell Technology, AMD oder NVIDIA bewegten sich vorbörslich im Plus.

Mark Lipacis von Evercore ISI schrieb, der Gewinn je Aktie von Microchip habe die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen und der Ausblick auf das September-Quartal sogar um 16 Prozent. Er glaubt weiter an das Unternehmen, dem er 2026 eine Verdopplung der Datencenter-Umsätze zutraut. Trotz dieser Perspektive hatte der Kurs zuletzt ein Tief seit April erreicht. Er liegt aktuell auf dem Niveau vom Herbst 2024.

Der JPMorgan-Experte Harlan Sur rechnet jetzt damit, dass Microchip das langfristige Ziel einer 65-prozentigen Bruttomarge im Geschäftsbereich Data Center Solutions einige Quartale früher erreicht als gedacht. Das Unternehmen habe mehrere Stellschrauben, um das strukturelle Wachstum und die Marge zu steigern. "Die zyklische Erholung bietet noch erhebliches Potenzial", lautet sein Fazit.

Auch bei dem deutschen Ausrüster SUSS MicroTec sehen Experten wieder Potenzial, das in gleich zwei Fällen wegen der herausragenden Auftragslage für eine frische Kaufempfehlung ausreicht. Michael Kuhn von der Deutschen Bank betonte, die Geschäfte im kommenden Jahr seien jetzt viel berechenbarer. Malte Schaumann von Warburg rechnet 2027 mit einer enormen Beschleunigung der Geschäfte.

/tih/ajx/mis

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Infineon-Aktie für Berenberg weiter ein Kauf - So hoch ist das Kursziel der Bank
Infineon-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Bangla press / Shutterstock.com,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Microchip Technology Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microchip Technology Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 40,05 3,22% AIXTRON SE
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Microchip Technology Inc. 72,96 12,14% Microchip Technology Inc.
Micron Technology Inc. 756,80 -1,25% Micron Technology Inc.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 690,62 1,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen