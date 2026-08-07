Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Branchenwerte
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07.08.2026 11:39:38
Infineon, Micron, NVIDIA & Co: Chipsektor legt am Freitag erneut deutlich zu
Auch die Aktien europäischer Branchenausrüster zogen wieder an. Während AIXTRON im MDAX um 2,5 Prozent stiegen, legten SUSS MicroTec um etwa 5 Prozent zu. Die SUSS-Titel profitierten von zwei Analystenempfehlungen. Zum Kauf raten die Deutsche Bank sowie Warburg Research.
Titel wie Infineon hatten sich zuletzt wieder schwerer getan auf ihrem Erholungskurs, der Ende Juli gemeinsam mit einer Rally an der US-Technologiebörse Nasdaq begonnen hatte. Diese verlief zunächst schwungvoll, doch jüngste Rückmeldungen auf Quartalsberichte bedeutender Tech-Unternehmen aus den USA waren dann wieder durchwachsener ausgefallen.
Gutes zu berichten hatte nun Microchip Technology, denn das US-Halbleiterunternehmen kehrte im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurück und gab einen Ausblick, der über den Erwartungen lag. Vorbörslich in New York ging es für die Aktien um 9 Prozent nach oben. Auch andere US-Werte wie Micron Technology, Marvell Technology, AMD oder NVIDIA bewegten sich vorbörslich im Plus.
Mark Lipacis von Evercore ISI schrieb, der Gewinn je Aktie von Microchip habe die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen und der Ausblick auf das September-Quartal sogar um 16 Prozent. Er glaubt weiter an das Unternehmen, dem er 2026 eine Verdopplung der Datencenter-Umsätze zutraut. Trotz dieser Perspektive hatte der Kurs zuletzt ein Tief seit April erreicht. Er liegt aktuell auf dem Niveau vom Herbst 2024.
Der JPMorgan-Experte Harlan Sur rechnet jetzt damit, dass Microchip das langfristige Ziel einer 65-prozentigen Bruttomarge im Geschäftsbereich Data Center Solutions einige Quartale früher erreicht als gedacht. Das Unternehmen habe mehrere Stellschrauben, um das strukturelle Wachstum und die Marge zu steigern. "Die zyklische Erholung bietet noch erhebliches Potenzial", lautet sein Fazit.
Auch bei dem deutschen Ausrüster SUSS MicroTec sehen Experten wieder Potenzial, das in gleich zwei Fällen wegen der herausragenden Auftragslage für eine frische Kaufempfehlung ausreicht. Michael Kuhn von der Deutschen Bank betonte, die Geschäfte im kommenden Jahr seien jetzt viel berechenbarer. Malte Schaumann von Warburg rechnet 2027 mit einer enormen Beschleunigung der Geschäfte.
/tih/ajx/mis
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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Analysen zu Microchip Technology Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|40,05
|3,22%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Microchip Technology Inc.
|72,96
|12,14%
|Micron Technology Inc.
|756,80
|-1,25%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,25
|5,78%
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