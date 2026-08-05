Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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05.08.2026 07:41:38
Infineon mit Rekordumsatz dank KI-Boom
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon hat dank der boomenden Nachfrage für Stromchips für KI-Rechenzentren im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt. Zudem sorgten steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur für Rückenwind und auch im wichtigen Automobilgeschäft zogen die Geschäfte an. Der Umsatz erhöhte sich daher in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf knapp 4,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Das Segmentergebnis, dass die operative Profitabilität misst, stieg um 22 Prozent auf 797 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent.
Für das vierte Quartal erwartet Infineon deutliche Zuwächse, im Geschäftsjahr 2025/26 geht das Unternehmen nun von einem Umsatzanstieg von rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 16,3 Milliarden Euro aus. Bislang hatte das Management um Konzernchef Jochen Hanebeck einen deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt. Die Margenprognose bekräftigte Infineon.
Die Geschäfte mit Chips für KI-Rechenzentren dürften auch künftig für Wachstum sorgen: Wie Infineon weiter mitteilte, hat das Unternehmen mehrjährige Reservierungsvereinbarungen abgeschlossen oder befindet sich in entsprechenden Verhandlungen. Diese umfassten ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und beinhalteten auch bestimmte Vorauszahlungen, hieß es./nas/jha/
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