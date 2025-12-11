Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
11.12.2025 10:01:29
Infineon nutzt zu 100 Prozent grünen Strom und erreicht wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur CO₂-Neutralität 20
München, Deutschland 11. Dezember 2025 Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein führender Anbieter von Leistungshalbleitern, hat ihren weltweiten Betrieb auf 100 Prozent Grünstrom umgestellt. Das Unternehmen erreicht damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030. Darüber hinaus hat Infineon sein Zwischenziel für 2025 erreicht, die CO₂-Emissionen (Scope 1 und 2) gegenüber dem Basisjahr 2019 um 70 Prozent zu verringern. Die tatsächliche Reduktion lag bei über 80 Prozent, während sich der Umsatz in diesem Zeitraum verdoppelt hat. Zudem hatte die Science Based Target Initiative (SBTi) die wissenschaftsbasierten Ziele von Infineon im Mai diesen Jahres validiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|36,69
|-0,73%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|35,60
|-3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.