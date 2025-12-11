Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

11.12.2025 10:01:29

Infineon nutzt zu 100 Prozent grünen Strom und erreicht wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur CO₂-Neutralität 20

München, Deutschland  11. Dezember 2025  Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein führender Anbieter von Leistungshalbleitern, hat ihren weltweiten Betrieb auf 100 Prozent Grünstrom umgestellt. Das Unternehmen erreicht damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030. Darüber hinaus hat Infineon sein Zwischenziel für 2025 erreicht, die CO₂-Emissionen (Scope 1 und 2) gegenüber dem Basisjahr 2019 um 70 Prozent zu verringern. Die tatsächliche Reduktion lag bei über 80 Prozent, während sich der Umsatz in diesem Zeitraum verdoppelt hat. Zudem hatte die Science Based Target Initiative (SBTi) die wissenschaftsbasierten Ziele von Infineon im Mai diesen Jahres validiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Analysen zu Infineon AG

01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 36,69 -0,73% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 35,60 -3,26% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

