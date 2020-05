Infineon platziert Aktien aus Kapitalerhöhung zu 19,30 EUR/Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG hat sich frisches Kapital beschafft. Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 19,30 Euro je Aktie zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,06 Milliraden Euro vor Provisionen und Kosten führte. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Refinanzierung des Kaufpreises für die am 16. April 2020 abgeschlossene Akquisition der Cypress Semiconductor Corporation genutzt werden.

Wie der Chiphersteller am Abend mitgeteilt hatte, erfolgte die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Das Grundkapital wurde unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch die Ausgabe von neuen Aktien gegen Barmittel um etwa 4 Prozent erhöht. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Oktober 2019 gewinnberechtigt sein.

Die Aktien wurden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Nach der Platzierung werde Infineon einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen. Die Verpflichtung enthalte laut Mitteilung die marktüblichen Ausnahmen.

May 26, 2020 17:16 ET (21:16 GMT)