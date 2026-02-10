Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

10.02.2026 11:41:25

Infineon platziert Anleihen in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Refinanzierung anstehender Fälligkeiten und jüngster Akquisitionen

München, Deutschland  10. Februar 2026  Die Infineon Technologies AG hat erfolgreich Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro unter ihrem European Medium Term Notes-Programms (EMTN) platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet und besteht aus drei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Transaktion ermöglicht es Infineon, anstehende Fälligkeiten im Geschäftsjahr 2026 zu refinanzieren. Sie trägt außerdem zur Refinanzierung der EUR-Bankkredite bei, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell und zur Finanzierung der geplanten Übernahme des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM aufgenommen wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
