Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
10.02.2026 11:41:25
Infineon platziert Anleihen in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Refinanzierung anstehender Fälligkeiten und jüngster Akquisitionen
München, Deutschland 10. Februar 2026 Die Infineon Technologies AG hat erfolgreich Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro unter ihrem European Medium Term Notes-Programms (EMTN) platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet und besteht aus drei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Transaktion ermöglicht es Infineon, anstehende Fälligkeiten im Geschäftsjahr 2026 zu refinanzieren. Sie trägt außerdem zur Refinanzierung der EUR-Bankkredite bei, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell und zur Finanzierung der geplanten Übernahme des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM aufgenommen wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)