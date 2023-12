Infineon präsentiert 12 A und 20 A Synchron-Buck-Reglerfamilie mit schneller COT-Architektur für DC-DC-POL-Anwendungen

München, 7 Dezember 2023 – Moderne Stromversorgungssysteme erfordern hocheffiziente und kompakte Regler. Infineon Technologies adressiert diese Herausforderung mit der TDA388xx-Familie, die auf die Märkte Server, KI, Datacom, Telekommunikation und Storage ausgelegt ist. Die 12 A und 20 A Synchron-Abwärtsregler optimieren ihre Leistung mit einem schnellen COT-Steuerungsschema (Constant On-Time). Dieser Ansatz gewährleistet ein schnelles Einschwingverhalten, minimiert die Anzahl der passiven Komponenten und verringert den Platzbedarf auf der Leiterplatte. Sie sind vielseitig und für den Betrieb in einem breiten Eingangsspannungsbereich von 4,0 V bis 16 V ausgelegt. Eine externe Vorspannungsversorgung erweitert den Anwendungsbereich in verschiedenen DC-DC-Anwendungen zusätzlich. Die Markteinführung dieser Regler ermöglicht einen deutlichen Sprung in der Effizienz und Kompaktheit von Stromversorgungssystemen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel