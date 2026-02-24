Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
24.02.2026 10:21:25
Infineon präsentiert auf der Embedded World 2026 Mikrocontroller- und Sensorlösungen für die Zukunft von KI, IoT, Mobilität und Robotik
München, 24. Februar 2026 Für Anwendungen in der sich rasant entwickelnden vernetzten Welt sind Embedded-Systeme der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung. Sie reichen von leistungsstarken Sensoren zur Erfassung kritischer Daten bis hin zu fortschrittlichen Mikrocontrollern (MCUs), die diese Daten verarbeiten und analysieren. Auf der Embedded World 2026 in Nürnberg vom 10. bis 12. März 2026, zeigt die Infineon Technologies AG, wie ihre innovativen Halbleiterlösungen umweltfreundliche und effiziente Energie, saubere und sichere Mobilität sowie ein intelligentes, sicheres IoT ermöglichen. Getreu dem Motto Driving decarbonization and digitalization. Together. präsentiert Infineon in Halle 4A, Stand 138, Highlights für Anwendungen von KI und IoT bis hin zu Automotive und Robotik, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
