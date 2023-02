Infineon präsentiert benutzerfreundliches LCC-Design-Tool für hocheffiziente LED-Treiber-Designs

München – 23. Februar 2023 – Ein beträchtlicher Teil des weltweiten Energiebedarfs entfällt auf die Beleuchtung. Das unterstreicht die Notwendigkeit energieeffizienter Lösungen für diese Anwendung. Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) in Verbindung mit LCC-Resonanztopologie für einen konstanten Stromausgang hat sich bei Hochleistungs-LED-Beleuchtungsanwendungen, beispielsweise in der Außen- und Gewächshausbeleuchtung, als besonders effizient erwiesen. Darüber hinaus bietet sie einen großen Ausgangsspannungsbereich. Allerdings verhindern der hohe Design-Aufwand und die Komplexität den großflächigen Einsatz dieser gut geeigneten und effizienten Topologie in LED-Treibern.