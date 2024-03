Infineon präsentiert den branchenweit ersten Hot-Swap-Controller mit weitem Spannungsbereich für Anwendungen in der Telekommunikationsinfrastruktur

München, 21. März 2024 – Die Infineon Technologies AG erweitert die digitale Protection-Controller-Produktfamilie XDP™ um den XDP700-002. Dabei handelt es sich um den branchenweit ersten digitalen Hot-Swap-Controller mit einer programmierbaren Safe Operating Area (SOA)-Steuerung und einer Eingangsspannung von -48 V. Der Controller wurde speziell für Anwendungen in der Telekommunikationsinfrastruktur entwickelt. Er zeichnet sich durch seine Genauigkeit von ± 0,7 Prozent in der Strommessung aus, wodurch sich die Fehlererkennung des Systems wesentlich verbessert. Darüber hinaus verfügt der Controller über eine Boost-Mode-Regelungsfunktion, die ein sichereres Einschalten von Feldeffekttransistoren (FETs) in Systemen mit nicht optimalem SOA-Bereich ermöglicht. Er wurde für ein breites Anwendungsspektrum in der Telekommunikation konzipiert, darunter zur Spannungsversorgung von Remote Radio Heads (RRH), zur Leistungsverteilung an Basisstationen, für aktive und passive Antennenanlagen, zur Stromversorgung von 5G-Kleinzellen und für USV-Systeme in der Telekommunikation. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel