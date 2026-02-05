Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
05.02.2026 11:21:26
Infineon präsentiert erste isolierte Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang für moderne SiC-Anwendungen
München, 05. Februar 2026 Die Infineon Technologies AG bringt die Produktfamilie EiceDRIVER 1ED301xMC12I auf den Markt, eine Serie hochleistungsfähiger isolierter Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang. Die Bauteile sind pin-kompatibel mit bestehenden Optoemulatoren und Optokopplern und bieten eine hohe Gleichtakt-Transientenimmunität (Common Mode Transient Immunity; CMTI), eine robuste Ausgangsstufe sowie eine präzisere Zeitsteuerung als derzeit verfügbare Lösungen. Dadurch können Ingenieure auf Siliziumkarbid (SiC)-Technologie umsteigen, ohne optobasierte Steuerungskonzepte neu entwerfen zu müssen. Die Produktfamilie eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen schnelle, zuverlässige und SiC-fähige Gate-Treiber erforderlich sind, darunter Motorantriebe, Solarwechselrichter, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
