WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

05.02.2026 11:21:26

Infineon präsentiert erste isolierte Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang für moderne SiC-Anwendungen

München, 05. Februar 2026  Die Infineon Technologies AG bringt die Produktfamilie EiceDRIVER 1ED301xMC12I auf den Markt, eine Serie hochleistungsfähiger isolierter Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang. Die Bauteile sind pin-kompatibel mit bestehenden Optoemulatoren und Optokopplern und bieten eine hohe Gleichtakt-Transientenimmunität (Common Mode Transient Immunity; CMTI), eine robuste Ausgangsstufe sowie eine präzisere Zeitsteuerung als derzeit verfügbare Lösungen. Dadurch können Ingenieure auf Siliziumkarbid (SiC)-Technologie umsteigen, ohne optobasierte Steuerungskonzepte neu entwerfen zu müssen. Die Produktfamilie eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen schnelle, zuverlässige und SiC-fähige Gate-Treiber erforderlich sind, darunter Motorantriebe, Solarwechselrichter, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 42,29 2,75% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 41,80 2,45% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
