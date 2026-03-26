Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
26.03.2026 10:21:25
Infineon präsentiert erstes TLVR-Vierphasenmodul mit über 2 A/mm² Stromdichte für KI-Rechenzentren der Zukunft
München, 26. März 2026 Die Infineon Technologies AG bringt ein Vierphasen-Leistungsmodul mit hoher Stromdichte und TLVR-Induktivitäten (Trans-Inductor Voltage Regulator) auf den Markt, um den Leistungsbedarf moderner KI-Rechenzentren zu decken. Bei dem TDM24745T handelt es sich um ein neues OptiMOS-Vierphasen-Leistungsmodul, das speziell für die rasant steigenden Leistungsanforderungen von KI-Beschleunigern entwickelt wurde. Es integriert vier Leistungsstufen, einen TLVR-Induktor und Entkopplungskondensatoren in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 9 x 10 x 5 mm³. Das Modul erreicht eine branchenführende Stromdichte von über 2 A/mm². Diese Kombination ermöglicht ein hervorragendes Transientenverhalten und unterstützt die hohen Kernströme moderner GPU- und KI-Prozessoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
26.03.26
|Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13.03.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13.03.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|38,69
|-2,08%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|38,40
|-2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.