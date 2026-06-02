Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
02.06.2026 08:41:26
Infineon präsentiert Halbleiterlösungen für Energieinfrastruktur, KI-Rechenzentren, Robotik und Elektromobilität auf der PCIM Europe 2026
München, 26. Mai 2026 Die Infineon Technologies AG zeigt auf der PCIM Europe 2026 in Nürnberg ihr umfassendes Halbleiterportfolio für zukunftssichere Energieinfrastruktur, KI-Rechenzentren, Robotik und Elektromobilität. Am Stand 470 in Halle 7 präsentiert das Unternehmen ein breites Spektrum an Silizium (Si)-, Siliziumkarbid (SiC)- und Galliumnitrid (GaN)-Halbleitern, ergänzt um Software, Tools und Cybersicherheitslösungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
02.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.06.26
|XETRA-SCHLUSS/Friedenshoffnung gebremst - Rally bei Infineon (Dow Jones)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.06.26