Infineon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Infineon hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,61 Prozent auf 3,94 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,431 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 3,92 Milliarden EUR erwartet worden war.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,980 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Infineon im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,66 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 14,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 14,63 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at