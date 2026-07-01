Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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01.07.2026 13:51:37
Infineon schließt Akquisition des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM erfolgreich ab
München, 1. Juli 2026 Die Infineon Technologies AG hat heute die Akquisition des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM erfolgreich abgeschlossen. Die im Februar 2026 angekündigte Transaktion hat alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen erhalten. Mit der Akquisition stärkt Infineon die führende Position im Bereich der Sensoren für Industrie- und Automobilanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitert die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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