Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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05.10.2026 16:11:32
Infineon schließt die Übernahme von C2i Semiconductors ab und erweitert Innovationskompetenzen für Energieversorgungslösungen in KI-Rechenzentren
München, Deutschland / Bengaluru, Indien 5. Oktober 2026 Die Infineon Technologies AG hat heute den Abschluss der Übernahme von C2i Semiconductors bekannt gegeben, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Bengaluru, das auf softwaredefinierte Mehrphasen-Controller und intelligente Leistungsstufen für Anwendungen in KI-Rechenzentren spezialisiert ist. Die Technologie von C2i Semiconductors ergänzt das führende Portfolio von Infineon an Leistungshalbleitern und Powermanagement-Systemen und ermöglicht intelligente sowie skalierbare Stromversorgungsarchitekturen vom Netz bis zum Prozessor für KI-Server und High-Performance-Computing-Plattformen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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