Infineon schraubt Ziele erneut hoch - Margen gesteigert

Frankfurt (Reuters) - Dank einer verbesserten Ertragskraft hat Infineon seine Gesamtjahresziele erneut angehoben.

Die Segmentergebnis-Marge werde im Geschäftsjahr 2022/23 voraussichtlich bei rund 25 Prozent liegen, teilte der Chip-Hersteller am Donnerstag mit. Im November hatte das Unternehmen einen Wert von etwa 24 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz peilt Infineon wie bisher 15,5 Milliarden Euro an, plus/minus 500 Millionen Euro.

Im abgelaufenen ersten Quartal stieg die operative Umsatzrendite oder Segmentergebnis-Marge auf 28,0 von 25,5 Prozent im Vorquartal. Der Konzernumsatz ging dagegen um fünf Prozent auf 3,951 Milliarden Euro zurück. "Auch in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigen sich wesentliche Teile unseres Geschäfts robust", sagte Firmenchef Jochen Hanebeck. Infineon-Aktien stiegen vorbörslich um gut vier Prozent.

