Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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29.05.2026 10:51:25
Infineon setzt neuen Maßstab für Inverter in Elektrofahrzeugen: erstes Siliziumkarbid-Modul mit 205 °C Betriebstemperatur
München, 29. Mai 2026 Die Infineon Technologies AG hat einen neuen Meilenstein bei Leistungsmodulen für Inverter in Elektrofahrzeugen erreicht: Das Unternehmen stellt ein neues 1300‑V-Siliziumkarbid-(SiC)-Modul innerhalb der HybridPACK Drive Familie vor, das für den Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 205 °C geeignet ist; bisherige Designs sind typischerweise auf bis zu 175 °C ausgelegt. Automobilhersteller und Tier‑1-Lieferanten können durch diese Erhöhung mit bestehenden Inverterdesigns eine höhere Spitzen- und Dauerleistung erzielen oder in neuen Plattformen Systemkomplexität und -kosten reduzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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