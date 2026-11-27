Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Bodenbildung?
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27.11.2026 16:13:00
Infineon-, Siemens Energy-Aktie & Co.: KI-Branche weiter im Aufwind
Weltweite Erholungsrally bei KI-Aktien
Der NASDAQ 100 wird am Freitag vom Broker IG fast drei Prozent höher getaxt, nachdem der für den Sektor wichtige Leitindex KOSPI in Seoul mehr als vier Prozent gewonnen hatte. Die Papiere von SK hynix hatten in Südkorea mehr als sechs Prozent gewonnen und der Kurs des US-Chipriesen NVIDIA liegt mit rund 1,5 Prozent im Minus. Die Anteilsscheine des KI-Plattformanbieters Anthropic werden in den USA wieder über dem Ausgabepreis beim jüngsten Börsengang erwartet.
Experte: Verkürzter Handel am "Black Friday" wird zum Stimmungstest
Der Sektor hat eine turbulente Phase hinter sich, die geprägt war von Finanzierungs- und Rentabilitätssorgen und einer Führungskrise bei NVIDIA. Der NASDAQ 100 stand zuletzt am Rande des "Bärenmarkts", der für eine Phase längerfristig fallender Kurse steht. Er hatte aber am Mittwoch noch eine Erholungsbewegung gestartet, bevor er tags zuvor wegen "Thanksgiving" pausierte. Am Freitag wird in New York nur verkürzt gehandelt.
Der Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets glaubt, dass der verkürzte Handel am Schnäppchentag "Black Friday" zum Stimmungstest wird. Er ist gespannt, "ob die Investoren an der Wall Street die freundliche Grundstimmung an den internationalen Aktienmärkten mit ins Wochenende nehmen." Nach dem Kurseinbruch vom vergangenen Freitag auf ein Tief seit April steht der Nasdaq 100 vor einer starken Wochenbilanz. Der Halbleiter-Index SOX (Philadelphia Semiconductor) schaffte sogar erst am Mittwoch die Wende nach einem neuerlichen Tief seit Frühjahr.
/tih/ag/zb
FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)
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