Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
|IPO
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19.11.2026 18:01:00
Infineon, Siemens Energy und Co.: Rekord-Börsengang von Anthropic schiebt KI-Aktien an
Anlegern, die zum Zuge kamen, winken erst einmal deutliche Kursgewinne: Im Pre-IPO-Handel wurden die Papiere zuletzt über der 100-Dollar-Marke gehandelt, was im Vergleich zum Ausgabepreis von 83 Euro ein Plus von bis zu einem Viertel bedeutet. Ausgegeben wurden die Papiere über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Angesichts einer hohen Nachfrage gab der KI-Plattformanbieter zudem mehr Papiere an den Markt als ursprünglich geplant.
KI-nahe Werte wieder im Aufwind
Anthropic besserte mit dem IPO-Erfolg wieder die Stimmung im breiten KI-Sektor. Im DAX wurden Aktien der bekannten Profiteure Infineon, Siemens, Siemens Energy und HOCHTIEF mit bis zu 3 Prozent im Plus gehandelt.
Eigentliche Preisfindung könnte Wendepunkt werden
Am Nachmittag könnten die Karten aber nochmals neu gemischt werden, wenn in New York der offizielle Handel beginnt. "Eine fast siebenfache Überzeichnung klingt beeindruckend, doch die eigentliche Preisfindung beginnt erst, wenn die Aktie tatsächlich gehandelt wird", betonte der Marktbeobachter Stephen Innes. Börsianer erinnerten daran, dass dann auch Liquidität von Marktteilnehmern wieder in den Markt zurückfließen dürfte, die mit ihrer Zeichnung nicht zum Zuge kamen.
Viele Experten beschäftigen sich jetzt mit der Frage, ob der Börsengang im Sektor die Wende bringen kann. Denn nach dem Triumph der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Sorge vor einer schärferen Regulierung zuletzt die Stimmung stark getrübt. Für eine nachhaltige Kurserholung hatten zuletzt die Signale, dass der Megatrend nicht ausklingt, stets noch nicht ausgereicht. Auch Nvidia war es in dieser Woche mit starken Geschäftszahlen und einem guten Ausblick nicht gelungen, ein ausreichend starkes Signal zu senden.
"Das Besondere bei Anthropic dürfte sein, dass KI für viele Menschen keine abstrakte Zukunftsvision mehr darstellt. KI-Anwendungen sind bereits im Alltag erlebbar und damit greifbar, was wiederum eine emotionale Nähe schafft", gibt der Marktexperte Timo Emden von Captrader zu bedenken. Wenn Begeisterung und die Angst, etwas zu verpassen, Anlageentscheidungen stärker beeinflussten als Fundamentaldaten, gelte es größte Vorsicht walten zu lassen.
Anthropic geht an der Börse mit einer Gesamtbewertung von rund 1,5 Billionen Dollar ins Rennen, was allerdings nicht ganz an die Erstbewertung von SpaceX heranreicht, die im Juni bei knapp 1,8 Billionen Dollar gelegen hatte. Sollte der Anthropic-Kurs zum Börsendebüt tatsächlich um mehr als 20 Prozent steigen, würde Anthropic sich in der Rangliste der US-Tech-Werte vor dem Elektroautobauer Tesla und dem Social-Media-Riesen Meta platzieren.
SpaceX kommt derzeit auf fast zwei Billionen Dollar Marktwert. Davor liegen mit etwas Abstand Amazon, Alphabet und NVIDIA. Der Chipriese war einst führend, hat seine Position aber in den zurückliegenden Monaten wieder an den iPhone-Hersteller Apple abgegeben, der mit gut fünf Billionen Dollar ganz klar dominiert. Auch Microsoft hat NVIDIA zuletzt knapp überholt.
/tih/ag/stk
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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