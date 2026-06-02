Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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02.06.2026 10:21:26
Infineon skaliert KI-Rechenzentrums-Netzteile mit zwei neuen hocheffizienten Server-Stromversorgungslösungen auf 30 kW
München, 02. Juni 2026 Die rasant wachsende Rechenleistung von künstlicher Intelligenz definiert die Leistungsanforderungen moderner Rechenzentren neu. Steigende GPU-Leistungspegel und dichtere Rack-Konfigurationen bringen die Server-Strominfrastruktur an ihre Grenzen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellt die Infineon Technologies AG zwei Systemlösungen für Server-ODMs und -OEMs vor: ein 18-kW-Dreiphasen-Netzteil-Referenzdesign (PSU; Power Supply Unit), das für eine 50-V-Rack-Architektur optimiert ist, sowie ein 30-kW-Dreiphasen-verschachteltes T-Type-PFC-Evaluierungsboard für 800-VDC- oder ±400-VDC-Rack-Architekturen mit Power Sidecar. Beide Lösungen sind Bestandteil des umfassenden KI-Server-Stromversorgungsportfolios von Infineon und unterstützen Kunden dabei, ihre Time-to-Market zu verkürzen und gleichzeitig höhere Rack-Leistung, verbesserten Wirkungsgrad sowie eine bessere thermische Performance zu erzielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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