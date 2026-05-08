Infineon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Infineon hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,81 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3,59 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,375 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,81 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at