NXP Semiconductors Aktie

NXP Semiconductors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.03.2026 08:26:42

Infineon sowie STMicro und NXP kooperieren bei Robotern mit Nvidia

DOW JONES--Das führende KI-Unternehmen Nvidia tut sich bei der Entwicklung von Systemarchitekturen für humanoide Roboter mit Infineon sowie STMicro und NXP zusammen. Die drei europäischen Halbleiterproduzenten verkündeten anlässlich der jährlichen Nvidia-Entwicklerkonferenz GTC am Montagabend jeweils entsprechende Partnerschaften mit dem US-Konzern. Während Nividia sein KI-Supercomputerhirn Jetson Thor beisteuert, werden sich die europäischen Hersteller auf Hardware aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik, Konnektivität und Energiemanagement konzentrieren.

Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt. Infineon kalkuliert laut Mitteilung mit einem geschätzten Halbleiterwert von 500 US-Dollar pro Roboter. STMicro erklärte, "unsere Zusammenarbeit mit Nvidia zielt darauf ab, die nächste Welle bahnbrechender Robotik-Innovationen zu entfesseln."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NXP Semiconductors N.V. 165,50 -0,60% NXP Semiconductors N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel leicht zu. Der DAX zeigt sich unterdessen mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen