Infineon sowie STMicro und NXP kooperieren bei Robotern mit Nvidia

DOW JONES--Das führende KI-Unternehmen Nvidia tut sich bei der Entwicklung von Systemarchitekturen für humanoide Roboter mit Infineon sowie STMicro und NXP zusammen. Die drei europäischen Halbleiterproduzenten verkündeten anlässlich der jährlichen Nvidia-Entwicklerkonferenz GTC am Montagabend jeweils entsprechende Partnerschaften mit dem US-Konzern. Während Nividia sein KI-Supercomputerhirn Jetson Thor beisteuert, werden sich die europäischen Hersteller auf Hardware aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik, Konnektivität und Energiemanagement konzentrieren.

Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt. Infineon kalkuliert laut Mitteilung mit einem geschätzten Halbleiterwert von 500 US-Dollar pro Roboter. STMicro erklärte, "unsere Zusammenarbeit mit Nvidia zielt darauf ab, die nächste Welle bahnbrechender Robotik-Innovationen zu entfesseln."

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March 17, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)