Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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30.09.2026 10:21:33
Infineon stärkt USB-20-Gbit/s-Ökosystem mit PCIe-Referenzdesign für 5-Meter-Verkabelung und 36-W-Stromversorgung
München, Deutschland 30. September 2026 Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von USB-Halbleiterlösungen, präsentiert ein neues PCI Express® Gen4 x4 Add-on-Card-Referenzdesign, das zentrale Herausforderungen bei der Einführung von USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2×2) adressiert. Das branchenweit erste eigenständige Referenzdesign, das erstmals auf der VISION Stuttgart 2026 vorgestellt wird, kombiniert den USB4®-Host-Controller ASM4242 von ASMedia mit dem USB-Power-Delivery-(PD)-Controller EZ-PD CCG7 von Infineon. Dadurch ermöglicht es eine robuste Hochgeschwindigkeits-Konnektivität und unterstützt die zuverlässige Datenübertragung in anspruchsvollen Machine-Vision-Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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