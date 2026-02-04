Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
04.02.2026 07:41:25
Infineon startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 und beschleunigt angesichts weiter zunehmender Marktdynamik KI-Investitionen
Neubiberg, 4. Februar 2026 Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
