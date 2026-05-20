Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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20.05.2026 12:01:25
Infineon startet EU-Flaggschiffprojekt Moore4Power für nachhaltige Leistungselektronik der nächsten Generation
München, Deutschland 20. Mai 2026 - Heute fiel der offizielle Startschuss für das Projekt Moore4Power (More than Moore for Disruptive Innovations in Power Electronics), eines der ambitioniertesten Halbleiter-F&E-Projekte Europas. Unter der Federführung der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems, vereint die Initiative der Chips Joint Undertaking große, kleine und mittlere Unternehmen sowie Forschungsinstitute aus 15 europäischen Ländern. Ziel ist es, die nächste Generation intelligenter, effizienter und nachhaltiger Leistungselektronik zu entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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