Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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10.08.2026 07:51:26
Infineon startet limitiertes Aktienrückkaufprogramm zur Erfüllung von Verpflichtungen aus bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
München, Deutschland 10. August 2026 Der Vorstand der Infineon Technologies AG hat am 17. Juli 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 3 Millionen eigene Aktien (ISIN DE0006231004) zu einem insgesamt aufzuwendenden Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro über die Börse zu erwerben. Unbeschadet dieses Maximalbetrags wurde mit dem beauftragten Kreditinstitut für die aktuelle Durchführung des Rückkaufprogramms vertraglich vereinbart, dass der insgesamt aufzuwendende Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) einen Betrag von 225 Millionen Euro nicht überschreiten darf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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