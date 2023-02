Infineon-Startschuss für Werk Dresden - 1 Milliarde Förderung beantragt

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Infineon ist der Startschuss für den Bau der geplanten neuen Chipfabrik in Dresden gefallen. Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten das Projekt, wie der Halbleiterhersteller mitteilte. Auch liegt aus dem Bundeswirtschaftsministerium die Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn vor. Damit können die Arbeiten begonnen werden, bevor über öffentliche Fördermittel in Brüssel und Berlin entschieden ist. Infineon will für das insgesamt rund 5 Milliarden Euro teure Projekt rund 1 Milliarde Euro öffentliche Gelder einsammeln.

Ab 2026 sollen unter anderem Leistungshalbleiter in dem Werk produziert werden, der Jahresumsatz könnte bei maximaler Auslastung 5 Milliarden Euro erreichen.

